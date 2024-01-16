فى أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أى مهمة .. وزير الدفاع المصري : نحافظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات

الشارقة - اميمة ياسر - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددا من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة ومناقشة أساليب تطوير الآداء والقدرات بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسئوليات الوطنية لحماية الوطن وصون مقدساته.

وتضمن اللقاء عرضا تقديميا لعدد من قادة القوات المسلحة، تناول عددا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى، وكذا أساليب العمل داخل القوات المسلحة وإجراءات تطويرها وتحديثها.

وكرم القائد العام للقوات المسلحة، عددا من القادة والضباط تقديرا لتميزهم فى آداء المهام المكلفين بها.

وألقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام والمسئوليات المكلفين بها على أكمل وجه.

وأكد حرص القوات المسلحة، على بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكاناتها القتالية والفنية فى كل التخصصات بما يمكنها من تنفيذ مهامها فى الدفاع عن الوطن بجانب دورها الداعم لمسيرة تنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة.

وأشار القائد العام للقوت المسلحة إلى ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى العالى للوحدات والتشكيلات، والارتقاء بالمستوى المهارى والبدنى للفرد المقاتل بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية، والمحافظة على الأسلحة والمعدات والمركبات لتظل القوات المسلحة فى أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أى مهمة تسند اليها تحت مختلف الظروف.