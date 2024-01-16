العراق وأمريكا يبحثان صياغة جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، صياغة جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن السوداني التقى سوليفان، على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي بدورته الـ54 في مدينة دافوس السويسرية، حيث شهد اللقاء التأكيد على بدء أعمال اللجنة الثنائية الخاصة بمراجعة تواجد التحالف الدولي في العراق، التي جرى الاتفاق بشأنها خلال زيارة وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أغسطس من العام الماضي، والبحث في صياغة جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس مجلس الوزراء العراقي، لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، والاتفاق على تعيين موعد محدد بين فريقي الرئيسين.

وأكد السوداني رفضه أيّ عمل يتسبب بانتهاك سيادة العراق، والقيام بالرد المباشر، ولاسيما الاعتداء الأمريكي الأخير الذي حصل في بغداد، مشددا على حرص الحكومة على التصدي لأية هجمات تطال القواعد التي تضمّ مستشاري التحالف الدولي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكدا أن استقرار المنطقة ومحاولات الحدّ من اتساع الصراع تبدأ من وقف حرب الإبادة التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وتنتهك القانون الدولي، مجددا التأكيد على ضرورة العمل على كل ما يضمن حق الفلسطينيين في العيش الكريم على أرضهم.

وفي السياق، التقى محمد شياع السوداني، برئيس شركة "HKN" إينرجي النفطية روس بيروت جونيور، حيث تم بحث مجمل المشاريع النفطية والفرص المتاحة للشراكة والتطوير في هذا المجال، بالإضافة إلى استعراض خطط الحكومة العراقية لتنمية القطاع النفطي وتوسعة استثمار الغاز وجولات التراخيص المقبلة.

وأشار السوداني إلى انفتاح العراق على جميع أشكال التعاون مع الشركات العالمية التي تمتلك التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا العزم على استمرار العمل لتطوير البيئة الاستثمارية العراقية.