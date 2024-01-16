استشهاد 4368 طالبًا خلال 100 يوم من حرب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالطلبة والمدارس الفلسطينية، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة الغربية.

وعرض تقرير لقناة "إكسترا نيوز"، الوزارة الفلسطينية، وتبين أنه تم استشهاد 4368 طالبا وإصابة 8101 آخرين بجروح متفاوتة، موزعين بين قطاع غزة والضفة الغربية، كما تم اعتقال 85 طالبا في الضفة، كما تم استشهاد 231 من العاملين في القطاع التربوي، بينهم معلمون وإداريون، وإصابة 761 آخرين بجروح، معظمهم في قطاع غزة، كما تم اعتقال 71 منهم في الضفة.

وأشارت التقرير إلى أن العدوان الإسرائيلي تسبب في تدمير وتخريب 346 مدرسة، بينها 281 حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، في قطاع غزة، ما أدى إلى عدم صلاحية 90% منها، وتهدم 29% منها بالكامل.

كما تعرضت 42 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين.

وزارة الصحة فى غزة: الاحتلال قتل قرابة 11 ألف طفل فلسطينى

قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 10600 طفل قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.

وأعلنت وزارة الصحة، عن أن 158 شخصًا على الأقل قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأصيب 320 آخرون.

وقالت الوزارة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وعلى الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إن أكثر من 9000 من القتلى كانوا من مقاتلي حماس. ولا تستطيع CNN أيضًا تأكيد هذا الرقم.

على صعيد آخر، بدأت وكالات الإغاثة في تعليق عملياتها الحيوية في اليمن بعد الضربات الأمريكية والبريطانية الأخيرة على أهداف الحوثيين، وسط تحذيرات من أن المزيد من التدخل العسكري يهدد بتعميق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأصدر تحالف مكون من 23 منظمة إغاثة تعمل داخل الدولة الخليجية بيانًا مشتركًا يوم الثلاثاء، حذر فيه من أن التصعيد العسكري سيزيد من تقويض قدرتها على تقديم الخدمات الحيوية مع تفاقم الظروف المعيشية لملايين الأشخاص في اليمن.