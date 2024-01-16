رئيس وزراء الأردن: السلام مع إسرائيل يظل اختيارا استراتيجيا على الرغم من حرب غزة

اعتبر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اليوم إن السلام مع إسرائيل يظل خيارا استراتيجيا، إلا أن أي مسعى لدفع الفلسطينيين إلى المملكة سيشكل تهديدا "وجوديا".
ويخشى الأردن الذي يشترك في حدوده مع الضفة الغربية من أن صراع غزة قد يتمدد بأعمال عنف لمستوطنين مسلحين يشجعهم إقدام الجيش الإسرائيلي على طرد الفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى الجانب الآخر من نهر الأردن.
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