أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، هدفاً حيوياً وسط الكيان الصهيوني، بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطوّر) بعيد المدى، في الأيام السابقة. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو، ونعدكم بالمزيد".

كانت هذه تفاصيل خبر "المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا هدفاً حيوياً وسط إسرائيل بواسطة صاروخ "كروز" مطوّر بعيد المدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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