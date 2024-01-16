البيت الأبيض: بايدن تحدث إلى المستشار الألماني بشأن الشرق الأوسط وأوكرانيا

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث اليوم إلى المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

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