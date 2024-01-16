توفي الشاب حسين يحيى فارس (17 عاما وهو نازح من بلدة مارون الراس الحدودية) في حادث صدم عند مفترق بلدتي أنصار وسيناي، عندما كان يستقل دراجة نارية مع رفيقه "م. ع. ب." الذي اصيب بجروج، ونقل إلى مستشفى "الشيخ راغب حرب" في تول، وحاله حرجة.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شاب وجرح آخر في حادث صدم على دراجتهما النارية عند مفترق أنصار وسيناي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.