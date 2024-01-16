بديع وجه إنذارا لإدارة معمل معالجة النفايات في صيدا وتسلم منها خطة الإصلاحات لتنفيذها في 6 أشهر

أعلن رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع أنه سلم مدير معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة الكائن في محلة سينيق – جنوبي مدينة صيدا إنذارا من البلدية من أجل القيام بالإصلاحات اللازمة لتحسين أداء المعمل، كما سلمه أسماء اللجنة المشتركة بين البلدية والمجتمع المدني التي شكلها بديع لمراقبة ومتابعة هذه الإصلاحات وتضمه مع ممثلين عن المجتمع المدني و"مهندسون من صيدا والجوار".

وقد تسلم بديع من إدارة المعمل الخطة التي قامت بتحضيرها من أجل تنفيذ الإصلاحات والتحسينات في المعمل خلال فترة ستة أشهر. كما أرسل بديع إلى معالي وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، نسخة من كتاب إنذار البلدية الموجه إلى إدارة المعمل ، ونسخة من خطة الإصلاحات التي تسلمها من إدارة المعمل.

كما سيقوم رئيس البلدية بعرض كتاب الإنذار ومناقشة خطة الإصلاحات والتحسينات الصادرة عن المعمل مع اللجنة التي تم تشكيلها لمراقبة ومتابعة الإصلاحات وذلك في أول إجتماع يعقده معها.