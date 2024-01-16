الحوثيون يصيبون سفينة متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية بصواريخ.. ويؤكدون: مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية بالبحرين الأحمر والعربي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، استهداف سفينة "زوغرافيا" كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانتِ الإصابةُ مباشِرة.

وأضاف، فى بيان اليوم الثلاثاء: "جاءت عملية الاستهدافِ بعد رفضِ طاقمِ السفينةِ النداءاتِ التحذيريةِ منها الرسائلُ التحذيرية النارية".

تابع: "أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ فى تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أو المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ على الشعبِ الفلسطيني الصامدِ في قطاعِ غزة.

وأكد المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، أن "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عن اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على استمرارِ التضامنِ العمليِّ مع الشعبِ الفلسطينىِّ المظلوم".

وفي سياق متصل، أعلن الحوثيون عن استمرارهم في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".