3 طرق لمعرفة النتيجة.. خطوات الاستعلام عن التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من إجراءات التحويل إلى شقق الإعلان الـ 16 أو سكن لكل المصريين 3، حيث استمر التحويل من المدن التي بها عدد كبير من المتقدمين إلى مدن آخرى سيتواجد بها وحدات لمدة شهر تقريبا.

ووفر صندوق الإسكان الاجتماعي عددا من الوسائل لمعرفة نتيجة التقديم في أي مشروع من مشروعات الصندوق، ومتابعة حالة الطلب بشكل فوري.

ويمكن لمختلف المواطنين من الاستعلام عن الشقق الخاصة بالإسكان الاجتماعي عبر استخدام الرقم القومي الخاص بالشخص صاحب الطلب، من خلال الدخول من خلال الموقع الرسمي للصندوق الخاص بالإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.. اضغط هنا

1- يجب على أي شخص مواطن بالبداية أن يقوم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الضغط على الرابط التالي.. اضغط هنا

2- عقب الدخول عبر الموقع، ستظهر الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

3- يتم كتابة الرقم القومي والضغط على ظهور النتيجة.

أرقام صندوق الإسكان الاجتماعي

كما حدد صندوق الإسكان الاجتماعي أرقام ساخنة للرد على كافة الاستفسارات من قبل المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية، وهذا عن طريق الاتصال على الرقم 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول، أو الاتصال برقم 090071117 من أي خط أرضي.

أو إرسال رسالة نصية عبر 1124 تحتوى على الرقم القومي للمتقدم، وسيتم الرد فورا بموقف الطلب من خلال رسالة نصية أيضًا عبر الهاتف، لكن تكلفة هذه الخدة 3 جنيهات.

اقرأ أيضًا:

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل

ياسين منصور: نتوقع ارتفاع أسعار العقارات 60% في 2024.. والبناء السريع يقلل المخاطرة

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل

ياسين منصور: نتوقع ارتفاع أسعار العقارات 60% في 2024.. والبناء السريع يقلل المخاطرة