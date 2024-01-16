بلينكن يعترف بوجود اعتراضات داخل الخارجية الأمريكية بشأن تعامل إدارة بايدن مع حرب غزة

اعترف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، للمرة الأولى، علنًا بأنه تلقى شكاوى داخل وزارة الخارجية حول تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الحرب في غزة.
واوضح بلينكن في مقابلة مع شبكة "CNBC" في دافوس، "لدينا عدد من الأشخاص في الوزارة منذ تشرين الاول يثيرون أسئلة، ويثيرون مخاوف، ويثيرون انتقادات للسياسات - السياسات التي تنتهجها إسرائيل، والسياسات التي نتبعها".
وأردف بلينكن: "لدينا ما يسمى قناة المعارضة التي تسمح لأي شخص في الوزارة بإثارة مخاوفه. كان لدينا عدد من هذه. قرأت كل واحدة منها".
في وقت سابق، أفادت شبكة "CNN" بوجود غضب لدى الموظفين داخل إدارة بايدن بشأن سياستها تجاه الحرب الإسرائيلية في غزة، خاصة مع استمرار تزايد الخسائر الإنسانية. واستقال مسؤول واحد على الأقل في وزارة الخارجية علنًا احتجاجًا على ذلك.
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