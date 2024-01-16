الاتحاد الأوروبي يقرر إدراج يحيي السنوار على قائمة الإرهـ.اب

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان الثلاثاء، عن إدراج زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، على قائمة الإرهاب.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن القرار يأتي "في إطار رد فعل على التهديد من حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وهجماتها الوحشية العشوائية الإرهابية في إسرائيل في السابع من أكتوبر"، وفقا للبيان.

وبناءا على القرار، سيتم تجميد جميع أموال يحيي السنوار وأصوله المالية وموارده الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، لن يتسنى إتاحة أصول أو موارد اقتصادية له سواء بطريق مباشرة أو غير مباشر.

وفي ديسمبر الماضي، أدرج الاتحاد الأوروبي قائد كتائب القسام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى على قائمة الإرهاب.

ويصنف التكتل الأوروبي حركة حماس "باعتبارها مجموعة إرهابية منذ 2001."

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي يقيم في قطر إلى الآن.

جدير بالذكر أن يحيي السنوار "هو أكبر مسؤول سياسي في حركة حماس في قطاع غزة."

من جانبه، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقرار الاتحاد الأوروبي.

وكتب كاتس تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "هذا مجرد قرار أخلاقي. أشكر جميع أصدقائنا الذين دعموا هذا القرار".