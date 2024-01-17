الجيش الإسرائيلي اجرى خلال الأيام الماضية تدريبا عسكريا واسع النطاق يحاكي هجوما بريا على لبنان

أجرى الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، تدريبا عسكريا واسع النطاق يحاكي هجوما بريا على لبنان، في إطار العمل على "زيادة جهوزية" القوات، الأمر الذي سمحت الرقابة العسكرية بالكشف عنه، اليوم الثلاثاء.

واوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن التدريب أجري على مستوى الكتائب التابعة للواء 228 (لواء هناحل الشمالي) بمشاركة قائد اللواء، يانيف مالكا، وقائد الكتيبة 5030 (احتياط)؛ كما أجرى قائد القيادة الشمالية، أوري غوردين، زيارة ميدانية للقوات.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي موقع التدريب ومدته.

واكد قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي مخاطبا القوات، أمس الإثنين، باننا "أكثر جهوزية واستعدادا من أي وقت مضى، (سنشن هجوما) الليلة إذا لزم الأمر، وسنواصل عملية تعزيز الجهوزية وتقييمات الوضع للمضي قدمًا أيضًا".

وأكد أن التدريب يأتي "زيادة جاهزيتنا لتوسيع القتال والهجوم على لبنان". وأشار إلى أنه منذ السابع من تشرين الأول، جرى استدعاء القوات الاحتياطية لـ"القيام بهذه المهمة الدفاعية". وأضاف "ينتشر عشرات الآلاف من الجنود للدفاع عن الحدود الشمالية مع لبنان"، وتابع "استهدفنا الكثير من الخلايا المسلحة على الجانب الآخر. وتم ضرب أكثر من 150 خلية، وتقويض الكثير من القدرات" التابعة لحزب الله.

ولفت الى إن الجيش الإسرائيلي "منشغل كثيرًا بتقويض قدرات حزب الله وتجريده منها ودفعه إلى الوراء"، وتابع "لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام للنجاح في تحقيق النتيجة المرجوة المتمثلة في تحسين الوضع الأمني، لنتمكن من إعادة سكان الشمال إلى منازلهم".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة 27 هدفا شملت "مبان عسكرية وبنى تحتية قتالية" لحزب الله، في منطقة وادي السلوقي الحدودية، وادى أن حزب الله يستخدم المنطقة لأغراض عسكرية "حيث زرع في المنطقة الواعرة عشرات الوسائل والبنى التحتية" لمهاجمة أهداف إسرائيلية.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الاسرائيلي، بعد ظهر اليوم، أنه "أنجز غارة مشتركة لطائرات حربية وقوات المدفعية استهدفت العديد من الأهداف في منطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان". وأضاف "استهدف الهجوم الذي أنجز خلال وقت قصير مباني عسكرية وبنى تحتية تحتوي على وسائل قتالية لحزب الله".