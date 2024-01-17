اخبار العالم

المطران جوزف معوض تراس قداسا بمناسبة عيد القديس انطونيوس الكبير في نيحا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ترأس المطران جوزف معوض، بمناسبة عيد القديس انطونيوس الكبير، قداسا احتفاليا في كنيسة مار انطونيوس الكبير نيحا، بدعوة من كاهنها الخوري طوني القضماني الذي عاونه بالقداس وبحضور حشد من ابناء الرعية وفعلياتها.

fb55fd1557.jpg

0f8601548e.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر المطران جوزف معوض تراس قداسا بمناسبة عيد القديس انطونيوس الكبير في نيحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا