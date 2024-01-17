المطران جوزف معوض تراس قداسا بمناسبة عيد القديس انطونيوس الكبير في نيحا

ترأس المطران جوزف معوض، بمناسبة عيد القديس انطونيوس الكبير، قداسا احتفاليا في كنيسة مار انطونيوس الكبير نيحا، بدعوة من كاهنها الخوري طوني القضماني الذي عاونه بالقداس وبحضور حشد من ابناء الرعية وفعلياتها.

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