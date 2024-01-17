ساندرز يطالب الشيوخ بالتصويت على التحقيق مع إسرائيل بشأن جرائم حرب في غزة

يعتزم السيناتور الأميركي بيرني ساندرز مطالبة زملائه، بالتصويت بشكل رسمي حول ما إذا كان سيتم التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وهي خطوة نحو احتمال الحد من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل مع استمرار هجماتها المدمرة على غزة منذ 100 يوم.
ويتطلب تصويت مجلس الشيوخ، وهو الأول من نوعه الذي يستغل قانونا عمره عقود، من وزارة الخارجية الأميركية أن تعد تقريرا في غضون 30 يوما حول ما إذا كانت الجهود الحربية الإسرائيلية في غزة تنتهك حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية.
إذا كان الأمر كذلك، فإن المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، والتي كانت مضمونة منذ فترة طويلة دون أدنى شك، يمكن أن تتوقف بسرعة.
وفي حين أنه من غير المرجح أن يوافق مجلس الشيوخ على هذا الإجراء، فإن تصويت أعضاء مجلس الشيوخ سيبدأ في الكشف عن عمق القلق بين المشرعين الأميركيين بشأن مواصلة إسرائيل الحرب على غزة.
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