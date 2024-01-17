انت الان تتابع خبر انقطاع الماء عن 8 أحياء في كربلاء ومديرية الماء توضح الأسباب والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية إن أهالي أحياء العسكري والامن الداخلي، ومركز قضاء الحر، وعين التمر، وحي الإطارات، وحي الميلاد، واحياء الانتفاضة الثالثة والرابعة، وحي الوفاء، وحي الرسالة يناشدون الجهات المعنية لحل مشكلة انقطاع المياه عليهم منذ يومين.



من جهتها، قالت مديرية ماء كربلاء أنه "نظراً لتضرر الانبوب الناقل للماء قطر 1200 ملم والذي يغذي العديد من احياء قضاء الحر ومركز المدينة مما تطلب ذلك اجراء صيانة لمعالجة الضرر علماً بأن كوادر المديرية مستمرة في العمل لاكثر من 48 ساعة متواصلة ومن المؤمل انجاز الصيانة خلال الساعات القليلة القادمة".

