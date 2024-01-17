106 آلاف طالب بالشهادة الإعدادية يؤدون الامتحانات بالإسكندرية.. والتعليم: لا شكاوى- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أدى 106 آلاف و648 طالبًا وطالبة، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالإسكندرية للعام الدراسي 2023 / 2024، أمام 384 لجنة موزعة على 9 إدارات تعليمية.

وتتوزع اللجان بواقع 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب.

وأجرى الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، جولة تفقدية على عدد من اللجان بإدارتي الجمرك وغرب، لمتابعة سير امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية.

وأشاد وكيل الوزارة بانضباط اللجان ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح، فضلًا عن دليل اللجان والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات ووضوح ورقة الأسئلة.

وأكَّد أبو زيد، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية لم تتلقَّ أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.