"النشرة": استهداف المنطقة الواقعة في خراج ديرميماس لجهة الطيبة بثلاث قذائف مدفعية معادية

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن "تسجيل تحليق مكثف للطيران الاسرائيلي المسير على علو منخفض في اجواء منطقة الزهراني"، مشيرا الى "استهداف المنطقة الواقعة غرب خراج ديرميماس لجهة الطيبة بثلاث قذائف مدفعية معادية".

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