انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. قصف أربيل وشكوى العراق امام مجلس الامن ضد إيران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • على خلفية قصف اربيل.. العراق يقدم شكويين امام مجلس الأمن والامم المتحدة ضد إيران.
• برلمانيون يدعمون اجراءات الحكومة في الرد على منتهكي السيادة.. ويرفضون جعل البلاد ساحةً لتصفية الحسابات.
• الهيئة القضائية تنهي النظر بطعون نتائج الانتخابات المحلية.. والبرلمان يتحرى عن حالات رشى لانتخاب الرئيس .
• الموارد تخطط لانشاء ثلاثة سدود جديدة.. اضافة مليار متر مكعب للخزين المائي وزيادة توليد الكهرباء.
• برلمانيون يدعمون اجراءات الحكومة في الرد على منتهكي السيادة.. ويرفضون جعل البلاد ساحةً لتصفية الحسابات.
• الهيئة القضائية تنهي النظر بطعون نتائج الانتخابات المحلية.. والبرلمان يتحرى عن حالات رشى لانتخاب الرئيس .
• الموارد تخطط لانشاء ثلاثة سدود جديدة.. اضافة مليار متر مكعب للخزين المائي وزيادة توليد الكهرباء.