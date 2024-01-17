• برلمانيون يدعمون اجراءات الحكومة في الرد على منتهكي السيادة.. ويرفضون جعل البلاد ساحةً لتصفية الحسابات.

بغداد - ياسين صفوان - • على خلفية قصف اربيل.. العراق يقدم شكويين امام مجلس الأمن والامم المتحدة ضد إيران.

انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. قصف أربيل وشكوى العراق امام مجلس الامن ضد إيران والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية