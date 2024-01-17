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في نشرة السومرية.. قصف أربيل وشكوى العراق امام مجلس الامن ضد إيران

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بغداد - ياسين صفوان - • على خلفية قصف اربيل.. العراق يقدم شكويين امام مجلس الأمن والامم المتحدة ضد إيران.

• برلمانيون يدعمون اجراءات الحكومة في الرد على منتهكي السيادة.. ويرفضون جعل البلاد ساحةً لتصفية الحسابات.


• الهيئة القضائية تنهي النظر بطعون نتائج الانتخابات المحلية.. والبرلمان يتحرى عن حالات رشى لانتخاب الرئيس .

• الموارد تخطط لانشاء ثلاثة سدود جديدة.. اضافة مليار متر مكعب للخزين المائي وزيادة توليد الكهرباء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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