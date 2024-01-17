ملتقى الشباب العربي يبحث رؤية استشراف مستقل العمل المشترك

ياسر رشاد - القاهرة - عقد ملتقى الشباب العربي واستشراف المستقبل الذي يعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية بعنوان "شركاء لتعزيز الاستدامة للعمل العربي المشترك وينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة برئاسة الدكتور مشيرة أبو غالي رئيس المجلس، تحت عنوان" الرؤية العربية لاستشراف مستقبل العمل العربي المشترك في ظل التحديات الراهنة، وذلك برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق.

وفي كلمته، أكد الدكتور مفيد شهاب على دور ومكانة الشاب العربي، وأهمية ملتقى الشاب العربي لاهتمام بأحد كنوز تلك الأمة وهو الشباب، لافتا إلى التحديات التي تواجه المنطقة العربية وما تتطلبه مواجهة تلك التحديات من ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك.

وأشار الدكتور حسن يوسف على، رئيس مجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادية ونائب رئيس جامعة النيل الأهلية، إلى الدور الكبير الذي يضطلع به الذكاء الاصطناعي وكيف يؤثر على مستقبل الوظائف في العالم باثره، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي يعمل على تغيير الوظائف الموجودة بحيث أنه بعض الوظائف تندثر وتستجد وظائف جديدة بدليل أن مهنة المحاماة أصبحت تتاثر بتطور الذكاءالاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية، واصبحت تحل محل وظيفة المحامي في العديد من القضايا.



وأكد على المكانة الكبيرة للشباب في الوطن العربي فهو بمثابة قوة حقيقية كبرى، يمكن لها أن تكون ثروة كبرى اذا ما تم تعليمهم وتدرببهم والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي في الوطن العربي.

وقال الدكتور أيمن نور الدين رئيس جامعة الأهرام الكندية، إن ملتقى الشباب العربي واستشراف المستقبل يسعى لهدف أساسي وهو تحقيق التنمية المستدامة في وطننا العربي من خلال استثمار قدرات الشباب العربي، مؤكدا أن الشباب بمثابة الطاقة التي تحرك نحو المستقبل، ولابد من طرق جميع الأبواب لتوظيف تلك الطاقة لخدمة دولنا العربية.