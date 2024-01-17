القسام تقصف ثكنة ليمان الإسرائيلية بـ 20 صاروخ أطلقوا من جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - كتائب القسام تقصف ثكنة ليمان العسكرية في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة، برشقةٍ صاروخيةٍ من 20 صاروخاً انطلاقاً من جنوب لبنان، في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان.

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إنه للمرة السابعة يتعمد الاحتلال قطع وتعطيل شبكات الاتصالات والإنترنت، بشكل كامل خلال حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، وهذه الجريمة مستمرة منذ 5 أيام متواصلة.

وأضاف في بيان له : قطع الاتصالات والإنترنت يعني حدوث كوارث تهدد حياة المواطنين، ويعني عدم إمكانية الوصول للشهداء والجرحى، وبالتالي ارتفاع أعداد الضحايا بشكل مضاعف في ظل استمرار الحرب الوحشية والقصف المتواصل للمنازل والأحياء الآمنة، وهذه الجريمة تعمل على تعميق الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.