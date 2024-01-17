وزير الصحة من مدينة صور: بالتنسيق والتكاتف لن ينال أحد من عزيمة هذا المجتمع

زار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس أبيض، ضمن جولته الجنوبية، مقر جمعية كشافة الرسالة الاسلامية – فوج الإمام علي في صور – الدفاع المدني، بحضور رئيس اتحاد بلديات قضاء صور رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق ومفوض الدفاع المدني المركزي في كشافة الرسالة الاسلامية ربيع عيسى، وعضوي قيادة إقليم جبل عامل في حركة أمل مفوض جبل عامل في كشافة الرسالة قاسم حيدر والمسؤول الاعلامي للإقليم علوان شرف الدين، رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال وأعضاء مفوضية ومناطق وقيادة فوج الإمام علي (ع) صور.

بداية، أشار المفوض ربيع عيسى الى أن رسالة “الرسالة الاسلامية” في كل المناطق اللبنانية تؤكد على الجهوزية الكاملة لتقديم كافة الخدمات المطلوبة، مثنياً على جهود الوزير الأبيض في هذه الفترة الصعبة، قائلاً نحن نتأمل خيراً. وقال أنه رغم الظروف الصعبة إلا أن العناصر على جهوزية دائمة مع كافة المعدات والتجهيزات لتقديم الخدمو ضمن الإمكانيات المتاحة، “ونحن نعمل من أجل الإنسان كما قال الإمام الصدر على أمل أن تنتهي الحرب قريباً ونعود الى عملنا الطبيعي”.

بدوره أكّد الأبيض أن "المعنويات العالية والحرص على خدمة الأهل والمجتمع هي ما يلفت النظر اليوم خاصة في الجنوب وفي ظل مواجهة هذا العدو، ولبنان استطاع تحقيق ما حققه من جهد في هذا الصراع ليس بكثرة الإمكانيات إنما بعزيمة أهله وبإصرار المجتمع على البذل والعطاء".

ورأى أن "الخدمات التطوعية التي تُقدّم ليست سهلة وبحاجة الى موازنات كبيرة، وهو ما يؤكد أساس هذا الصمود". وقال أن العناية الطبية لا تبدأ من المستشفيات بل إن الإسعاف الأولي هو الأهم، “لذلك نقدّر جهود المسعفين وحرصهم على التواجد في الخطوط الامامية رغم المخاطر من أجل إنقاذ أهلهم”.

وأشار الى أن تكافل المجتمع له دور كبير في هذا المجال، رغم ان هناك تقصير من الدولة، “ورغم ضعف الإمكانيات إلا أن استخدام الموارد الموجودة له فعالية، ونحن نحاول قدر الإمكان توفير الوقت والجهد”، مؤكداً أنه بالتنسيق والتكاتف لن ينال أحد من عزيمة هذا المجتمع ، “ونحن نكمّل بعضنا البعض وهكذا تبنى الأوطان”.