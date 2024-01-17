البطيخ علامة لدعم فلسطين

عمد الناشطون ضد سياسات القمع إلى استخدام استخدام «لغة الألفاظ»، أو الاختصارات الإبداعية التي تتجاوز الإشراف على المحتوى، وبدأ الناس في جميع أنحاء العالم في استخدام«algospeak» وهي مصطلحات مشفرة مصممة لتخريب التحيزات الخوارزمية على TikTok وInstagram ومنصات أخرى.

ويعج الإنترنت الآن بالعلامات المصورة - الصور المنقطة، والرموز التعبيرية، وغيرها من الرموز المطبعية - التي تشير إلى المعارضة السياسية. والرمز التعبيري «البطيخ» هو أحدث مثال على ذلك. حيث يواصل الناشطون في جميع أنحاء العالم الدعوة إلى السلام والوقف الدائم لإطلاق النار في غزة باستخدام البطيخ رمزا للعلم الفلسيطيني، وقد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 24448 شهيدًا.

وإليكم كيف تحول البطيخ من رمز للاحتجاج في الضفة الغربية وغزة إلى علامة عالمية للتضامن مع الفلسطينيين عبر الإنترنت:

ضد الحرب

وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ظهرت على اللافتات والقمصان والبالونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، قطعة واحدة من الصور في جميع أنحاء العالم في الاحتجاجات ضد الحرب بين إسرائيل وحماس: وهي صورة البطيخ.

حيث تمثل ألوان شرائح البطيخ – ذات اللب الأحمر والقشرة الخضراء والبيضاء والبذور السوداء –نفس الألوان الموجودة على العلم الفلسطيني. ومن نيويورك وتل أبيب إلى دبي وبلغراد، أصبحت الفاكهة رمزا للتضامن، حيث تجمع الناشطون الذين لا يتحدثون نفس اللغة أو ينتمون إلى نفس الثقافة ولكن لديهم قضية مشتركة.

رمز تعبيري

وكان البطيخ منذ فترة طويلة عنصرًا أساسيًا في الغذاء في المنطقة، وبعض الأطباق، مثل السلطة الشعبية في جنوب غزة، تعود أصولها إلى القبائل العربية البدوية.

وعلى نحو متزايد، تبنى النشطاء الشباب رمز البطيخ في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة. وقد تربك الرموز التعبيرية الخوارزميات التي يقول المؤيدون إن شركات التكنولوجيا تنشرها لقمع المنشورات التي تحتوي على كلمات رئيسية مثل «غزة» وحتى «فلسطيني» فقط.

وتقول جيليان يورك، مديرة حرية التعبير الدولية في مؤسسة الحدود الإلكترونية: «يمثل هذا بالنسبة لي ارتفاعًا ملحوظًا في الرقابة على المحتوى الفلسطيني». مع البطيخ (الرموز التعبيرية): أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها رمزا يُستخدم على نطاق واسع كبديل.

والبطيخ ليس الرمز الوحيد الذي يحظى باهتمام الناشطين. ومن العلامات الأخرى للتضامن الفلسطيني العالمي المفاتيح والملاعق والزيتون والحمام والخشخاش والكوفية. في نوفمبر، للتواصل مع الرسالة السلمية ليوم الهدنة، عندما يرتدي العديد من البريطانيين تقليديًا دبابيس الخشخاش الحمراء، قام المتظاهرون هذا العام بتوزيع دبابيس الخشخاش البيضاء، لإحياء ذكرى ضحايا جميع الحروب. وفي العطلة، قام عشرات المتظاهرين الذين كانوا يرتدون دبابيس الخشخاش بمسيرة عبر لندن مطالبين بإنهاء الحرب في غزة.

وفي الولايات المتحدة، قامت منظمة «الصوت اليهودي من أجل السلام» بتضخيم صورة البطيخ في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة في الشهر الماضي. وحملت المجموعة لافتات في نيويورك بألوان العلم الفلسطيني وببطيخة مثلثة، مستفيدة من رمز المثلث لمجموعة ACT UP، وهي المجموعة التاريخية الناشطة في مجال مكافحة الإيدز.

وقال جيسون روزنبرغ، عضو المنظمتين: «صورتنا المعاد اختراعها تظهر أن كفاحنا من أجل التحرير والكفاح من أجل إنهاء الوباء يرتبط ارتباطًا جوهريًا بالنضال الفلسطيني».

تفسير البذور

وتم اختيار البطيخ أيضا لأنه يحتوي على بذور. وهناك مقولة تحظى بشعبية كبيرة بين الناشطين، غالباً ما تُنسب إلى الشاعر اليوناني دينوس كريستيانوبولوس: «لقد أرادوا دفننا؛ لم يعرفوا أننا بذور».

ويقول شون إسكارسيجا، الفنان الذي ابتكر تصميم التحالف: «قد تكون قادرًا على تدمير الفاكهة، لكن سحق البذور أصعب قليلًا». «إنه لأمر قوي حقًا أن تخرج الحياة من شيء صغير جدًا وشيء مرن جدًا - ويمكن أن تنتشر بهذه السهولة».

وتم رفع صورة البطيخ التي تتخللها بذور مثلثة أثناء احتجاج المجموعات في مركز لينكولن في مانهاتن، وانتشرت منذ ذلك الحين على الإنترنت.

وأدى الهجوم الجوي والبحري والبحري الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 24 ألف شخص، حوالي 70 % منهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حماس. ولا يفرق العدد بين المدنيين والمقاتلين.

وقال إسكارسيجا: «إننا نشهد حظر الأعلام الفلسطينية، وحتى الرموز التعبيرية التي يتم رفعها على الإنترنت - وكما تعلمون، فإن كلمة (فلسطين) تخضع للرقابة على الإنترنت». «لكن وجود هذه الصورة التي تتجاوز اللغة، والتي تتجاوز الثقافة، والتي تتجاوز الخوارزميات - يمكن أن تصل حقًا إلى الناس».

السياق التاريخي

وبعد حرب الشرق الأوسط عام 1967، قامت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بقمع عرض العلم الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. وفي رام الله عام 1980، أغلق الجيش معرضًا يديره ثلاثة فنانين لأنهم عرضوا أعمالًا فنية وأعمالًا سياسية بألوان العلم الفلسطيني – الأحمر والأخضر والأسود والأبيض.

وتم استدعاء الثلاثة لاحقاً من قبل ضابط إسرائيلي. وبحسب الفنان ومنظم المعرض، فإن ضابطاً إسرائيلياً قال له: ممنوع تنظيم معرض دون الحصول على إذن من الجيش، وثانياً، ممنوع الرسم بألوان العلم الفلسطيني.

احتجاجا على ذلك، بدأ الناس في التلويح بالفاكهة في الأماكن العامة.

ومنذ منتصف التسعينيات، عندما توصل الإسرائيليون والفلسطينيون إلى اتفاقيات سلام مؤقتة، وحتى تولت الحكومة الإسرائيلية القومية الحالية السلطة قبل عام، تراجع رفع العلم الفلسطيني كقضية رئيسية.

وقبل عام حظر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتامار بن جفير رفع الأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة. وقد قوبل هذا الجهد بمعارضة شديدة. ورداً على ذلك، قامت مجموعة ناشطة من العرب واليهود الإسرائيليين، بإلصاق ملصقات كبيرة على شكل بطيخ على سيارات الأجرة في تل أبيب كتب عليها: هذا ليس علماً فلسطينياً.

وقالت المنظمة في بيان مكتوب:«رسالتنا إلى الحكومة واضحة». «سنجد دائمًا طريقة لتجاوز أي حظر سخيف ولن نتوقف عن النضال من أجل حرية التعبير والديمقراطية - سواء أكان ذلك يتعلق برمز أو العلم الفلسطيني».

وتقول ميسون سكرية، الخبيرة في دراسات الشرق الأوسط في جامعة كينجز كوليدج في لندن: «لم أهتم قط بالأعلام أو القومية». ولكن عندما يتعلق الأمر بفلسطين، فهو علم شعب مستعمر لم يشهد الاستقلال قط. ولأنه تم حظره، فإنه يصبح رمزا للمقاومة أكثر من كونه رمزا للقومية.

تحيزات صارخة

ومن جهة أخرى قامت صحيفة يورك ومقرها برلين بتحليل سياسات ميتا «Meta»، ففي حين أنه قد يكون من الصعب تمييز «الحظر الخفي»، أو الرؤية المحدودة لبعض المنشورات، إلا أن المنظمات غير الربحية التي تدرس الحقوق الرقمية في الشرق الأوسط تقول إنها تتبعت تحيزات صارخة، خاصة على منصات Meta Facebook وInstagram.

قال يورك: «الرقابة واضحة إلى حد ما» على إنستغرام. في منتصف أكتوبر، بدأ الناس يلاحظون أنه إذا كانت السيرة الذاتية لأي شخص على إنستغرام تقول «فلسطيني» باللغة الإنجليزية إلى جانب رمز العلم الفلسطيني و«الحمد لله» باللغة العربية، فإن التطبيق يترجم النص إلى «إرهابي». وقد أصدرت ميتا اعتذارًا عامًا».