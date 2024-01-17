غياب ترمب يلغي المناظرة

استفز غياب المرشح الأوفر حظاً من الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب عن المناظرات الجمهورية أحد المرشحين، حيث ألغت شبكة ABC News المناظرة الرئاسية المقبلة للحزب الجمهوري بعد أن قالت المرشحة نيكي هيلي إنها لن تشارك ما لم يشارك فيها الرئيس السابق دونالد ترمب، تاركة الحاكم رون ديسانتيس باعتباره المرشح الوحيد الملتزم بحدث الخميس في نيو هامبشاير.

و قالت في بيان صدر أثناء حملتها الانتخابية في نيو هامبشاير: «لقد أجرينا خمس مناظرات رائعة في هذه الحملة». «لسوء الحظ، لقد تجنب دونالد ترمب كلا منهم، لم يبق لديه مكان للاختباء، و المناظرة التالية التي سأجريها ستكون إما مع دونالد ترمب أو مع جو بايدن. إنني أتطلع إلى ذلك».

تحول عن الفوضى

وصدر بيان هيلي بعد يوم واحد من المؤتمرات الحزبية المهمة في ولاية أيوا، والتي حقق فيها ترمب هامشًا واسعًا من النصر عليها وعلى ديسانتيس. ومع خوض الإثنين منافسة حامية على المركز الثاني في ولاية أيوا، حاولت هيلي أن تجعل حجتها الانتخابية تتعلق بترمب أكثر من ديسانتيس، مرددة مراراً وتكراراً إصرارها على أن ترشيحها يمثل تحولاً عن «الفوضى» التي تتبع ترمب.

وكانت هيلي قد جادلت أمام أعضاء التجمع الحزبي بأن اختيارها يمنح الجمهوريين فرصة أفضل لهزيمة بايدن في نوفمبر، مشيرة إلى بيانات الاستطلاع التي تظهر أنها تتمتع بأكبر تقدم بين ميدان الحزب الجمهوري في مباراة نظرية للانتخابات العامة. وقال فان سكوت، المتحدث باسم شبكة ABC News، في بيان: «كان هدفنا استضافة مناظرة من المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، لكننا كنا نعلم دائمًا أن ذلك سيكون مشروطًا بالمرشحين ونتيجة السباق».

كما يلقي قرار هيلي بظلال من الشك على مناظرة أخرى في نيو هامبشاير من المقرر إجراؤها يوم الأحد على شبكة سي إن إن. الخوف من المناظرة

وفي تطبيق X، قال ديسانتيس إن هيلي «تخشى المناظرة لأنها لا تريد الإجابة على الأسئلة الصعبة». واتهمها «بالترشح لمنصب نائب الرئيس لترمب»، وقال إنه «يتطلع إلى مناقشة منصتين فارغتين في ولاية الجرانيت هذا الأسبوع».

ووصف المتحدث باسم ترمب، ستيفن تشيونغ، هيلي بأنها «داعمة للعولمة اليائسة التي تريد زيادة الضرائب، والحدود المفتوحة، وهيمنة الصين على الولايات المتحدة»، وأضاف: «لهذا السبب فإن الأشخاص الوحيدين الذين يصوتون لها هم الديمقراطيون الذين يحاولون التدخل». في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

حملة نيو هامبشاير

ومع تحول حملة الحزب الجمهوري الآن إلى نيو هامبشاير، قبل الانتخابات التمهيدية في تلك الولاية الأسبوع المقبل، أبدت هيلي ثقتها في أن التزامها بالولاية والاستطلاعات التي تظهر الدعم الذي تحظى به هناك سيزود حملتها بالزخم اللازم لتقليص قوة ترمب. وبعد حفلها الحزبي الليلي، استقلت هيلي رحلة ليلية إلى نيو هامبشاير، حيث خططت لإقامة حدث مع الحاكم كريس سونونو في وقت لاحق.

لكن ديسانتيس، خلافًا للتقاليد، طار مباشرة إلى ولاية كارولينا الجنوبية، موطن هيلي، قائلاً الأسبوع الماضي إن خطة الظهور لفترة وجيزة هناك قبل الذهاب إلى نيو هامبشاير بنفسه كانت تهدف إلى إرسال رسالة إلى هيلي مفادها أنه سيتنافس بشراسة ضدها في الانتخابات التمهيدية في ولايتها الشهر المقبل.

وعلى طول مسار الحملة الانتخابية في ولاية أيوا خلال الأسبوع الماضي، سأل الصحفيون هيلي عن الموعد الذي ستلتزم فيه بالمشاركة في مناظرة يوم الخميس، التي استضافتها قناة ABC وWMUR-TV في كلية سانت أنسيلم.

وبعد فوزه في المؤتمر الانتخابي، سافر ترمب إلى نيويورك، حيث كان من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في أحد طعونه القانونية المتعددة، قبل أن يتوجه إلى نيو هامبشاير لحضور اجتماع حاشد في وقت لاحق لكنه تخطى جميع المناقشات الأولية حتى الآن.