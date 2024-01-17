خارجية الصين تدعو إلى ضبط النفس بعد ضربة في باكستان نُسبت إلى إيران

دعت خارجية الصين باكستان وإيران إلى "ضبط النفس" بعدما اتهمت إسلام أباد طهران بشن ضربة جوية داخل أراضيها تسببت في مقتل طفلين.

واوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحفي: "نناشد الطرفين ضبط النفس وتجنب الأعمال التي قد تفضي إلى تصعيد التوتر، والعمل معاً لحفظ السلام والاستقرار".

وندّدت باكستان بالضربة التي وقعت قرب الحدود المشتركة بين البلدين معتبرةً أنها "مرفوضة تماماً وغير مبررة".

واعلنت وسائل إعلام إيرانية ليل الثلاثاء: "إن مقرّين تابعين لجماعة "جيش العدل" التي تشكلت عام 2012، وتصنّفها طهران "إرهابية" وتتهمها بالعمل من قواعد في باكستان، تعرّضا لقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة وتمّ تدميرهما"، من دون أن تذكر مصدر هذه الأنباء أومصدر إطلاق الصواريخ.

وأتت الضربة، بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني ليل الاثنين -الثلاثاء، أنه استهدف "مقار تجسس وتجمعات لمسلحين مناهضين لإيران في المنطقة"، وتجمعات لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.