اشار النائب السابق اميل رحمة تعليقا على قصف الجيش الاسرائيلي الكنيسة الانجيلية الوطنية في علما الشعب، الى ان الجيش الاسرائيلي لا يوفّر المدنيين والاعلاميين والمسعفين والمنازل ودور العبادة واليوم قصف الكنيسة الإنجيلية الوطنية في علما الشعب، ولا ينسى ان يطالب بتنفيذ القرار ١٧٠١ الذي يخرقه مرات ومرات في كل يوم والمضحك المبكي ان اغلبية مواقع القرار الدولي يبعثون الوسيط تلو الوسيط للتباحث في كيفية التوقف عن خرق القرار بدلًا من إلزام الخارق له وهو إسرائيل بالتأكيد بالتوقف عن الاعتداء اليومي على الجنوب اللبناني".

كانت هذه تفاصيل خبر اميل رحمة تعليقا على قصف الجيش الاسرائيلي الكنيسة الانجيلية في علما الشعب: اسرائيل لا توفر شيئا من القصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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