انت الان تتابع خبر بقيادة العراق.. إنتاج أوبك النفطي يرتفع 73 ألف برميل يوميًا في كانون الأول والان مع التفاصيل





وجاءت زيادة إنتاج أوبك النفطي في ديسمبر/كانون الأول 2023، رغم اتفاق تحالف أوبك+ لخفض الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حتى نهاية 2024، فضلًا عن التخفيضات الطوعية، وفقًا لوحدة أبحاث الطاقة. بغداد - ياسين صفوان - وأظهر التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط، ارتفاع إجمالي إنتاج النفط في الدول الأعضاء الـ12 لدى أوبك إلى 26.700 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، مقابل 26.628 مليون برميل يوميًا نوفمبر/تشرين الثاني 2023.وجاءت زيادة إنتاج أوبك النفطي في ديسمبر/كانون الأول 2023، رغم اتفاق تحالف أوبك+ لخفض الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حتى نهاية 2024، فضلًا عن التخفيضات الطوعية، وفقًا لوحدة أبحاث الطاقة. ويشار إلى أن 8 دول من تحالف أوبك+ بقيادة السعودية، قد أعلنت تخفيضات طوعية للإمدادات بإجمالي 2.191 مليون برميل يوميًا، خلال الربع الأول من 2024. جدير بالذكر أن هذا هو أول تقرير شهري يصدر عن أوبك بعد انسحاب دولة أنغولا نهاية العام الماضي (2023).



*إنتاج أوبك النفطي في ديسمبر

صعد إنتاج أوبك النفطي في ديسمبر/كانون الأول 2023، من جانب 5 دول، بقيادة العراق ونيجيريا.

وارتفع إنتاج نيجيريا من النفط الخام بنحو 100 ألف برميل يوميًا على أساس شهري، ليصل الإجمالي عند 1.418 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي. كما ارتفع إنتاج العراق من النفط الخام بنحو 23 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي عند 4.292 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي.



بينما صعد إنتاج فنزويلا من الخام بنحو 7 آلاف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي عند 786 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، وصعد -أيضًا- إنتاج الغابون بالكمية نفسها (7 آلاف برميل يوميًا). كما زاد إنتاج النفط في غينيا الإستوائية بنحو 4 آلاف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي عند 55 ألف برميل يوميًا خلال ديسمبر/كانون الأول 2023، بحسب بيانات تفصيلية نشرتها وحدة أبحاث الطاقة. ويستعرض الجدول التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج دول أوبك من النفط الخام وفقًا لتقديرات شركات المراقبة: