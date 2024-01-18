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انت الان تتابع خبر بقيادة العراق.. إنتاج أوبك النفطي يرتفع 73 ألف برميل يوميًا في كانون الأول والان مع التفاصيل
وجاءت زيادة إنتاج أوبك النفطي في ديسمبر/كانون الأول 2023، رغم اتفاق تحالف أوبك+ لخفض الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حتى نهاية 2024، فضلًا عن التخفيضات الطوعية، وفقًا لوحدة أبحاث الطاقة.
ويشار إلى أن 8 دول من تحالف أوبك+ بقيادة السعودية، قد أعلنت تخفيضات طوعية للإمدادات بإجمالي 2.191 مليون برميل يوميًا، خلال الربع الأول من 2024.
جدير بالذكر أن هذا هو أول تقرير شهري يصدر عن أوبك بعد انسحاب دولة أنغولا نهاية العام الماضي (2023).
*إنتاج أوبك النفطي في ديسمبر
صعد إنتاج أوبك النفطي في ديسمبر/كانون الأول 2023، من جانب 5 دول، بقيادة العراق ونيجيريا.
كما ارتفع إنتاج العراق من النفط الخام بنحو 23 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي عند 4.292 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي.
بينما صعد إنتاج فنزويلا من الخام بنحو 7 آلاف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي عند 786 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، وصعد -أيضًا- إنتاج الغابون بالكمية نفسها (7 آلاف برميل يوميًا).
كما زاد إنتاج النفط في غينيا الإستوائية بنحو 4 آلاف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي عند 55 ألف برميل يوميًا خلال ديسمبر/كانون الأول 2023، بحسب بيانات تفصيلية نشرتها وحدة أبحاث الطاقة.
ويستعرض الجدول التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج دول أوبك من النفط الخام وفقًا لتقديرات شركات المراقبة:
*تراجع إنتاج 7 دول
انخفض إنتاج أوبك النفطي في ديسمبر/كانون الأول 2023، من جانب 7 دول، بقيادة الكويت والسعودية وإيران.
وتراجع إنتاج الكويت من النفط الخام بنحو 23 ألف برميل يوميًا على أساس شهري، ليصل الإجمالي عند 2.54 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي.
كما هبط إنتاج المملكة العربية السعودية بمقدار 12 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 8.956 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي.
بينما انخفض إنتاج إيران من النفط الخام بنحو 11 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي عند 3.14 مليون برميل خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
فيما هبط إنتاج الإمارات من النفط الخام بنحو 8 آلاف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 2.89 مليونًا، بينما انخفض إنتاج الكونغو بالمقدار نفسه ليصل عند 245 ألف برميل يوميًا.
كما تراجع إنتاج الجزائر من الخام بمقدار 4 آلاف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي عند 959 ألف برميل يوميًا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2023.
بينما انخفض إنتاج ليببا من النفط الخام بمقدار 3 آلاف برميل يوميًا فقط خلال الشهر الماضي، ليصل الإجمالي عند 1.17 مليون برميل يوميًا.