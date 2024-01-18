منظمة الهجرة الدولية: أكثر من 7.7 مليون شخص نزحوا في السودان منذ بدء القتال

أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن "أكثر من 7.7 مليون شخص نزحوا في السودان منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 نيسان 2023".

ودعت المديرة العامة للمنظمة الأممية إيمي بوب، "المجتمع الدولي لتكثيف جهود التمويل وعدم التخلي عن ملايين المدنيين الذين يتحملون وطأة الصراع الذي يتواصل منذ 9 أشهر في السودان".

وأكدت عقب زيارة قامت بها إلى شرق تشاد شاهدت خلالها بشكل مباشر تأثير الصراع على النازحين: "هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار في السودان لتمكين الناس من إعادة بناء حياتهم بكرامة"، مشيرة إلى أنه "يجب ألا ندير ظهرنا لمعاناة الملايين من الأشخاص المتضررين من هذا الصراع المدمر".