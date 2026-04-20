انت الان تتابع خبر السامرائي يستقبل عدداً من سفراء وزارة الخارجية ويبحث تعزيز العمل الدبلوماسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي استقبل في مكتبه ببغداد، عدداً من سفراء وزارة الخارجية العراقية، حيث جرى بحث عدد من القضايا المتعلقة بالعمل الدبلوماسي ودور البعثات العراقية في الخارج".

واضاف ان "اللقاء ضم السفير عمار القيسي، والسفير أحمد محجوب، والسفير علي المشهداني"، لافتا الى انه "جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية وتعزيز حضور العراق في المحافل الدولية، بما يخدم المصالح الوطنية ويسهم في تطوير العلاقات الخارجية".