سلطات الصين عرضت التوسّط بين باكستان وإيران بعد الضربات المتبادلة

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنّ الصين مستعدة للتوسط بين باكستان وإيران، بعد تبادل إطلاق النار ضد أهداف وصفها الجانبان بأنّها لـ"إرهابيين"، في المنطقة الحدودية بينهما.

ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في مؤتمر صحفي دوري، إلى أنّه "يأمل الجانب الصيني بصدق أن يتمكن الجانبان من ممارسة الهدوء وضبط النفس وتجنب تصعيد التوتر"، مضيفة "نحن مستعدون أيضًا للعب دور بناء في وقف التصعيد، إذا رغب الجانبان في ذلك".