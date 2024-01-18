اظهرت بيانات التداول التجارية ارتفاع أسعار النفط العالمية، على خلفية المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ووفقا لبيانات التداول، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر آذار المقبل بنسبة 0.35 بالمئة إلى 78.15 دولارًا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر مارس لخام "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 0.54 بالمئة إلى 72.87 دولارا.

إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أمس، عن قصف قواتها 14صاروخا معدا للإطلاق في اليمن.

وفي اليوم السابق، هاجمت جماعة "أنصار الله" سفينة شحن أميركية في خليج عدن، بواسطة طائرة مسيرة هجومية.

وتزيد هذه المخاطر الجيوسياسية من المخاوف من تعطل إمدادات النفط.