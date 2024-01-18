اظهرت بيانات التداول التجارية ارتفاع أسعار النفط العالمية، على خلفية المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ووفقا لبيانات التداول، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر آذار المقبل بنسبة 0.35 بالمئة إلى 78.15 دولارًا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر مارس لخام "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 0.54 بالمئة إلى 72.87 دولارا.
إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أمس، عن قصف قواتها 14صاروخا معدا للإطلاق في اليمن.
وفي اليوم السابق، هاجمت جماعة "أنصار الله" سفينة شحن أميركية في خليج عدن، بواسطة طائرة مسيرة هجومية.
وتزيد هذه المخاطر الجيوسياسية من المخاوف من تعطل إمدادات النفط.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار النفط العالمية على خلفية المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.