دريان التقى الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية في الدوحة

التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في الدوحة الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية يوسف الكواري الذي استمع منه شرحا وافيا عن دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها.

كما التقى دريان والوفد المرافق له رجل الأعمال القطري بدر الدرويش والعديد من رجال الأعمال القطريين، وتم التداول في الشؤون اللبنانية.

بدوره، أكد رئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان القنصل محمد الجوزو، خلال لقائه مدير إدارة شؤون الزكاة القطرية سعد الكواري، على التعاون وتبادل الخبرات بين لبنان وقطر"، منوها بـ"العمل الرائد والمميز الزكوي القطري". وأكد ان "صندوق الزكاة في لبنان يعمل على تحديث وتطوير عمله وابتكار الوسائل والأساليب المعاصرة لتعزيز ثقافة العطاء والخير والتكافل الاجتماعي والتضامن في المجتمع الإسلامي"، مشيرا إلى أن "الحاجات في تزايد كبير وسريع ومداخيل الصندوق من أموال الزكاة والصدقات ضئيلة نتيجة الوضع الاقتصادي في البلد".

وشرح الكواري كيفية عمل الإدارة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية والآلية التي تتبعها لإيصال الزكاة لمستحقيها، والتجربة القطرية في هذا المجال، بالإضافة الى البرامج التي تعتمد.