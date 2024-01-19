رؤساء منظمة "إيغاد" يؤكدون معارضتهم لأطماع إثيوبيا في الأراضي الصومالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رؤساء منظمة "إيغاد"، ضرورة احترام سيادة الصومال على أراضيه، ومعارضتهم أطماع الحكومة الإثيوبية للأراضي الصومالية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء خلال اجتماع رؤساء دول المنظمة في العاصمة الأوغندية كمبالا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية /صونا/ .

من جانبه، أكد وزير الخارجية بالنيابة ووزير الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي على محمد عمر في كلمته خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة الـ19 لرؤساء حكومات دول حركة عدم الانحياز، موقف الصومال الرافض لمذكرة التفاهم التي أبرمتها إثيوبيا مع إدارة أرض الصومال، معتبرا أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للمجتمع الدولي والمنطقة ولوحدة الصومال.