الرئيس البولندي يدعو إلى تعزيز القدرات العسكرية لحلف الناتو

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الرئيس البولندي، أندريه دودا، حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى ضرورة العمل على تعزيز القدرات العسكرية للحلف عبر تطوير نظام متكامل للدفاع الصاروخي.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال دودا - خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا، حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الجمعة - "يجب على الناتو أن يوسع ويدمج نظام الدفاع الصاروخي لحماية أجوائه".

وأضاف "أن الصواريخ الروسية اليوم تشكل تهديدا ليس فقط لأوكرانيا .. وشهدت بولندا هذا النوع من التهديد بشكل مباشر"، في إشارة إلى الصواريخ الروسية التي تنتهك المجال الجوي البولندي.

واقترح دودا أن يقوم الناتو بإنشاء شبكة لوجستية للوقود تربط القواعد العسكرية الرئيسية للحلف في أوروبا الوسطى، لتعزيز الجناح الشرقي.