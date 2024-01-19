الأمم المتحدة: ما يحدث في غزة أزمة حقوق إنسان وكارثة كبرى

ياسر رشاد - القاهرة - قال أجيث سونجاي رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن ما يحدث في غزة هو أزمة حقوق إنسان ضخمة وكارثة إنسانية كبرى، مشيرا إلى أن ما وصلت إليه الأوضاع في غزة هو مرحلة مذهلة أخرى.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف سونجاى - في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة - أن النازحين يواصلون التوافد إلى رفح من أماكن مختلفة بالآلاف في ظروف يائسة ويقومون بإنشاء ملاجئ مؤقتة بأي مواد يمكن أن تقع أيديهم عليها، مشيرا إلى أن غزة تحتاج إلى زيادة عاجلة في المساعدات الإنسانية بما في ذلك الاستجابة للحماية .

ولفت سونجاي إلى أن الوضع في غزة به فوضى عارمة نظرا للوضع الإنساني الرهيب وانتشار الخوف والغضب في الوقت الذي يستمر انقطاع الاتصالات لليوم السادس على التوالي مما يزيد من حالة الارتباك والخوف ويمنع سكان غزة من الوصول إلى الخدمات والمعلومات حول المناطق التي سيتم إخلاؤها .

وأشار إلى مقتل ما يقرب من 25 ألف فلسطيني (70% منهم نساء وأطفال) وإصابة أكثر من 61 ألفا آخرين على الأقل.. وقال إن عدة آلاف آخرين ما زالوا تحت الأنقاض ويفترض أن العديد منهم ماتوا، منوها إلى أن القصف العنيف على وسط غزة وخانيونس واضح للعيان ومسموع من رفح خاصة في الليل.