الأمن الفدرالي الروسي يعتقل امرأة تجمع معلومات عن الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الجمعة، بأنه تمكن من اعتقال امرأة كانت تجمع معلومات عن الجيش الروسي في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وحسب سبوتنيك، جاء في بيان الأمن: "قام الأمن الفدرالي الروسي في لوغانسك بقمع أنشطة غير قانونية لمواطنة أوكرانية تعمل لصالح أجهزة استخبارات دولة أجنبية".

وأشار البيان إلى أن المرأة قامت بجمع معلومات حول مواقع الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

وأضافت الوزارة: "لقد نقلت البيانات الواردة إلى ممثل مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، من خلال برنامج مراسلة عبر الإنترنت".

تم فتح قضية جنائية بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي "التجسس"، والتي تنص على السجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي توقيف عميل للاستخبارات العسكرية الأوكرانية في خاباروفسك، خطط لقتل عسكريين روس ونقل بيانات حول أنظمة ترددات الرادار التي تستخدمها القوات المسلحة الروسية.

وجاء في بيان الجهاز: "تم كشف وإحباط أنشطة غير قانونية لأحد عملاء الاستخبارات الأوكرانية. ونتيجة لعمليات البحث التي تم تنفيذها في خاباروفسك، تم توقيف أحد السكان المحليين، الذي قام، بناءً على تعليمات من جهاز الاستخبارات الرئيسي في وزارة الدفاع الأوكرانية، بجمع ونقل معلومات حول أنظمة ترددات الرادار التي تستخدمها وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى معلومات تتعلق بالأفراد العسكريين في القوات المسلحة الروسية المشاركين في العملية العسكرية الخاصة".

بالإضافة إلى ذلك، وفقا للإدارة، فإن العميل "خطط لقتل أفراد عسكريين متمركزين في إقليم خاباروفسك".