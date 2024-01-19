قيادي في حماس: نشعر بالامتنان والتقدير لجنوب أفريقيا ورئيسها سيريل رامافوزا

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب القيادي في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، عن شكر الشعب الفلسطيني وتقديره لموقف جنوب أفريقيا بشأن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

وحسب سبوتنيك، نقلت وكالة "شهاب" للأنباء، مساء اليوم الجمعة، عن أبو مرزوق، قوله: "شعبنا الفلسطيني يشعر بالامتنان والشكر والتقدير لجنوب أفريقيا ورئيسها سيريل رامافوزا، وما قاله نتمنى أن يكون موقف الدول العربية والإسلامية".

وفي سياق متصل، التقى رئيس مكتب العلاقات الدولية في "حماس"، موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في موسكو.

وقالت حركة حماس في بيان لها على "تلغرام": "التقى وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس، برئاسة رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة د.موسى أبو مرزوق، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو، ظهر اليوم الجمعة".

وأشارت "حماس" إلى أن "الخليج 365 ضم كل من عضو المكتب السياسي للحركة في غزة، باسم نعيم، وممثل الحركة لدى موسكو".

وأشار وفد قيادة "حماس" إلى أن "جرائم الاحتلال الصهيوني وسلوكه ضد شعبنا وشعوب المنطقة، يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين"، مشددًا على حق الشعب الفلسطيني في تحقيق الحرية والعودة، وحقّه "في مقاومة الاحتلال الصهيوني بالسبل المتاحة كافة".

بدوره، عبّر بوغدانوف عن "موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وسعي بلاده مع الأطراف المعنية للوصول إلى وقف إطلاق النار"، وقد أثنى الخليج 365 على هذه "الجهود الدبلوماسية، والمساعدات الإنسانية الروسية الرسمية والشعبية لإغاثة شعبنا في قطاع غزة".

وتعد هذه الزيارة الثانية لأبو مرزوق إلى موسكو، بعد التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

يذكر أنه مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، ومع فشل المحاولات الدبلوماسية كافة لوقفها، لجأت جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وتقول الدعوى إن "تصرفات إسرائيل كانت بمثابة إبادة جماعية بطبيعتها، وبالتالي انتهكت الدولة التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.