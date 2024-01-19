الكرملين: الدول الراغبة في الانضمام لبريكس عددها كبير ويدعو للارتياح والسرور

ياسر رشاد - القاهرة - قال دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، "إن عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى مجموعة (بريكس) كبير جدا، وهو أمر يدعو للارتياح ويبعث على السرور".

وحسب وكالة أنباء الشرق الألاسط، أضاف بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم /الجمعة/ - "أن قائمة الذين يرغبون في الارتباط مع (بريكس) كبيرة جداً، وهذا يعني أن العديد من الدول تعتبر أن مسار العضوية في (بريكس) يتماشى مع المصالح الوطنية".

وأوضح أن رفض الأرجنتين المشاركة في مجموعة (بريكس) يعد أمرا مؤسفا، ولكنه حق سيادي لبوينس آيرس، مشيرا إلى أن بلاده تحترم هذا الحق وتأمل في عودة الارجنتين إلى المجموعة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن أمس أن روسيا لم تنظر إلى قرار الأرجنتين باعتباره رفضا للانضمام إلى "بريكس" وتعتبره عدم رغبة في الوقت الحالي بالانضمام إلى المجموعة، موضحا أن هذا قرار سيادي يتعلق بكل دولة.