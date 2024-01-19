إيران: القضاء علي اثنين من داعش واعتقال عدد من الإرهابيين الضالعين بتفجير كرمان

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وزارة الأمن الإيرانية، مقتل إرهابيين اثنين من تنظيم (داعش) ضالعين في تفجير كرمان، وإلقاء القبض على آخرين من عناصر التنظيم خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية في إيران.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن الوزارة قولها في بيان اليوم الجمعة - إن إرهابيين اثنين دخلا البلاد بعد أيام من حادث كرمان الإجرامي بهدف تنفيذ عملية إرهابية أخرى، لقيا حتفهما على أثر تدابير اتخذتها قوات الأمن، وخلال اشتباك متبادل تم إحباط سيناريو كان مخططاً من مرحلتين لمهاجمة أحد مراكز الشرطة.

ولفت البيان، إلى أنه تم تحديد واعتقال عدد آخر من العناصر المرتبطة بتفجير كرمان من متزعمي تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأشار البيان، إلى أنه تم ضبط العديد من القنابل بينها قنبلتان يدويتان الصنع بوزن 20 كج وصواعق تفجير ورشاشات وذخيرة ومناظير ليلية وأجهزة لاسلكية وتجهيزات أخرى جميعها كانت بحوزة الإرهابيين.

وكان قد قتل 103 أشخاص وأصيب العشرات جراء تفجيرين إرهابيين وقعا قرب مرقد قاسم سليماني في محافظة كرمان الإيرانية في الثالث من الشهر الجاري.