أفادت وسائل إعلام باكستانية، بأنّ حكومة باكستان قررت إنهاء الأزمة مع إيران وإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة معها.

ولفتت الخارجية الباكستانية، إلى أنّ "باكستان وإيران تتفقان على خفض التصعيد واحترام كل دولة لسيادة أراضي الدولة الأخرى".

ويأتي ذلك بعد قصف متبادل من قبل الجانبين على أهداف اعتبرت كل من طهران وإسلام أباد أنها أهداف لإرهابيين في منطقتين حدوديتين داخل البلدين.

وكانت قد بدأت إيران الضربات التي أعلنت أنها استهدفت فيها جماعة إيرانية تدعى "جيش العدل" بعد تفجيرين انتحاريين استهدفا حشودًا على الطريق المؤدي إلى مرقد القائد السابق لقوة القدس اللواء قاسم سليماني وراح ضحية ذلك أكثر من 100 قتيل، لترد باكستان بقصف جماعة "جيش تحرير بلوشستان" وهي جماعة باكستانية إنفصالية، حيث قتل إثر ذلك 9 أشخاص من حملة الجنسية الباكستانية.