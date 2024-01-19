اعتصام لـ"صرخة المودعين" أمام مصارف في بيروت: لمنع شطب الودائع أو إسكاتنا بسندات على ثلاثين عاما

أعلنت جمعية "صرخة المودعين" في بيان، أنّها "نظمت اليوم، تظاهرة أمام مصرف لبنان، وقد توافد المودعون وعبروا عن غضبهم من احتجاز ودائعهم في المصارف. ثم انتقلوا الى فرع MED في عين المريسة لتوجيه رسالة الى هذا البنك الذي هو رأس الحربة في دعمه لخطة الحكومة التي تنوي شطب الودائع فوق المئة ألف دولار، وقد عبروا عن غضبهم. ثم انتقلوا الى مصرف BBAC حيث تعرضوا للتهديد من قبل المسؤولين عن حراسة البنك".

وأكدت الجمعية أن "قضية الودائع المحتجزة في المصارف ليست مشكلة إقتصادية ليتم وضع خطط إقتصادية لحلها، بل هي مشكلة فساد وسوء إدارة والمودع لا ذنب له بتحمل الخسائر".

وأعلنت أن رسالتها اليوم، هي "لمنع شطب الودائع أو إسكات المودعين بسندات على ثلاثين عاما. يجب العمل على إعادة ودائعنا كاملة وبعملة الإيداع بأقرب وقت ممكن. كفى مماطلة واستخفافا بحقوق المودعين".