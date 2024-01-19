الحسيني اعتبر ان الحرب تطل برأسها الاسرائيلي على لبنان: تضامن اللبنانيين واجب وضروري

اعتبر رئيس تيار الكفاح علي الحسيني ان الحرب تطل برأسها الاسرائيلي على لبنان، مستشهدا بما كشفه رئيس المخابرات الفرنسيه السابق برنار ايميه، معتبرا ان "تضامن اللبنانيين واجب وضروري في هذه المرحلة".

وأسف الحسيني لعدم التفاهم بين المسؤولين في لبنان لمصلحة الناس الذين يرزحون تحت رحمة التجار، مشيرا الى ان "الغلاء في الاسعار فاق كل حد والمواطنين بغالبيتهم من الفقر والعوز، وعلى المسؤولين اعلان الاستنفار للتخفيف من وطأة غلاء اسعار السلع والادوية.