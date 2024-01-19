أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل قراراً مدد بموجبه لغاية 31/01/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل، وذلك بغية إتاحة الفرصة امام المكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم".

كانت هذه تفاصيل خبر قرار للمالية بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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