عمرو أديب: الأزمة الاقتصادية الراهنة تحتاج إلى تغيير في السياسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأزمة الاقتصادية الراهنة تحتاج إلى تغيير في السياسات، مضيفًا: :بلاش تغيير في الأفراد، غيروا السياسات البلد تحتاج صدق وواقعية.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: "المواطن العادي مالهوش علاقة بوثيقة الدولة، ومشفتش حاجة للحكومة دي اقترحتها ومشيت، ولما يطلع مسؤول يقول لقينا منجم ذهب فيه آلاف الأطنان أنا كده اطمنت!، بطلوا تروجوا لحلول مش واقعية لازم يكون في حل ناجع".

وتابع: "التعويم عشان يحصل لازم الدولة يكون معاها دولارات عشان تقدر تلاعب السوق، إزاي عايز تحل الأزمة دون التضحية بأي شيء، إزاي عايز تحل أزمة بدون بيع أو تخارج أو تعويم؟".

وأكمل مقدم "الحكاية": الناس اللي بتتكلم عن حلول من خلال تحويلات المصريين في الخارج: "الدولار بضعف سعره الرسمي في البنك، انتوا مستكترين عليهم الفرق؟.. دول معيشين ملايين هنا"، مؤكدًا: الأزمة الاقتصادية لن تحل بدون جذب استثمارات من الخارج وزيادة الإنتاج وتقليل الواردات.