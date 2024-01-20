ذكرى انتخاب الراحل ياسر عرفات رئيساً للسلطة الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - في العشرين يناير عام 1996 انتُخب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رئيساً للسلطة الفلسطينية وحصل على 1ر88% من أصوات المشاركين في الانتخابات، أما سميحة خليل منافسته فحصلت على 3ر8 %من الأصوات.

جرت الانتخابات الرئاسية في نفس يوم انتخاب الأعضاء الـ 88 للمجلس التشريعي، التي تنافس فيها 700 مرشح. فاز أعضاء فتح وأنصارهم المستقلون بـ 68 مقعداً، وأصبح عرفات يتمتع بالأغلبية المريحة في البرلمان الجديد وحققت الانتخابات التشريعية نجاحا مهماً للسلطة الفلسطينية.

حرص أبو عمار على أن تكون الانتخابات نموذجية وأن تجري بلا حوادث، وكان الراحل ياسر عرفات يدرك أن أي شك في صحة النتائج سوف يستخدمه خصومه أفضل استغلال .

جاء 660 مراقباً من كل انحاء العالم (من الغرب، والعالم الثالث، بل ومن بلدان عربية مثل مصر والجزائر) لتأمين الرقابة على هذه الانتخابات، وكان يترأسهم الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر.

يعد ياسر عرفات أول رئيس للسلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية منذ إمساكها بزمام الأمور فى فلسطين، ورحل فى عام 2004 بعد تعرضه لوعكة صحية انتقل إثرها للعلاج إلى فرنسا.