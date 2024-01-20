وزيرا خارجية الإمارات وسلوفينيا يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع في المنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية جمهورية سلوفينيا تانيا فاجون، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها لاسيما الإنسانية.

استعرض الوزيران وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت أهمية تكثيف المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والأولوية القصوى لتأمين الحماية لكافة المدنيين ومنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية في غزة.

شدد على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لإنهاء التوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، مشيرين إلى أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة وتكثيف المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين المتضررين من الأزمة الراهنة.

كما تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

أكد وزير الخارجية الإماراتي تطلع بلاده إلى العمل مع سلوفينيا؛ بهدف دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة بما يدعم التطلعات التنموية للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.