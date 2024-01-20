الرئيس الأمريكي: دعمنا لأوكرانيا ساهم في منع التمدد الروسي لأي دولة مجاورة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ، أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا ساهم في منع التمدد الروسي لأي دولة أخرى مجاورة.

طالب بايدن خلال اجتماعه مع رؤساء البلديات الأمريكية - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - بضرورة الحفاظ على الدعم الأوكراني .

كان بايدن قد دعا زعماء الكونجرس خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي على مواصلة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا والمجمدة حاليا بسبب عدم الاتفاق بين الجمهوريّين والديمقراطيين على تمويل إضافي.

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في وقت سابق أن الولايات المتحدة قدمت آخر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، حيث استنفدت الإدارة الأمريكية الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا .

يذكر أن إدارة بايدن، كانت قد طلبت من الكونجرس منذ نحو 4 أشهر تمويلا إضافيا لمختلف البرامج والمشاريع، يبلغ حجمه الإجمالي نحو 106 مليارات دولار، بما فيها 60 مليارا لمساعدة أوكرانيا.