أفادت وكالة "رويترز"، عن هجوم بالصواريخ يستهدف القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق. وتتبنى عادة "المقاومة الإسلامية في العراق" العمليات التي تستهدف القواعد الأميركية في سوريا والعراق، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في وقت تواصل فيه واشنطن دعم تل أبيب في حربها التي تستهدف القطاع وتحاصر سكانه.

كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": هجوم بالصواريخ يستهدف القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.