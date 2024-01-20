اعتصام في المنية احتجاجا على هدم حديقة شهداء الجيش

نفذ أهالي المنية اعتصاما في حديقة المنية، حديقة شهداء الجيش اللبناني، احتجاجًا على هدمها.
وقد رُفعت لافتات تطالب بوقف هذه الجريمة البيئية الحاصلة بداخلها وتحويلها إلى قطعة من الباطون والهنكارات الصناعية بدل المحافظة عليها وإبقائها واحة خضراء عند مدخل المنطقة.
واعتبروا أن "الحديقة قد تحولت إلى دمار بفعل الغطاء السياسي، فيما يزال الاعتصام قائما، للمطالبة بوقف هذا العمل الجائر".
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