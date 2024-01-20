الحلبي التقى بري: سير العام الدراسي هو هم وطني​​​​​​​ وإن شاء الله لن يكون هناك إضراب بالمدارس الخاصة

أكّد وزير التربية والتعليك العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أنّ "سير العام الدراسي هو هم وطني وليس فقط هم وزير التربية او مسؤوليته".

ولفت، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، إلى أنّه تم استعراض "عدة مواضيع منها وطنية وتربوية، ففي الموضوع الوطني تحدثنا عن تداعيات الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وعلى اهلنا في الجنوب والمناطق الحدودية والتوسع اليومي لهذه الاعتداءات وانعكاس ذلك على الوضع التربوي والقطاع التربوي وعلى وضعية المدارس والتلامذة، واكدت لرئيس المجلس أننا عازمون انا وفريق العمل في الوزارة للقيام بزيارة ميدانية للجنوب يوم الثلاثاء المقبل لاستطلاع الوضع على الارض، للبحث مع مدراء المدارس والمسؤولين التربويين في المنطقة من اجل استلام بما وعدنا به الاساتذة والطلاب التجهيزات الالكترونية التي تخولنا متابعة التعليم عن بعد".

وأشار الحلبي، إلى "أننا بحثنا الموضوع المتصل بالنازحين الذين نزحوا الى مناطق آمنة في مراكز الاستجابة، كما بحثنا قضايا اخرى لها علاقة في الوضع التربوي والاعتمادات المخصصة للوزارة وموضوع الموازنة والجامعة اللبنانية وكانت جلسة مفيدة جدا".

وردا على سؤال حول موضوع الغاء الإمتحانات الرسمية، قال وزير التربية: "لا ادري لماذا فُهم الامر على هذا النحو، هذا الامر لم يؤخذ القرار بعد فيه، ولكن نحن في سياق تعديل المناهج وتطويرها، هناك أشياء جديدة نفكر بها، ولكن حتى الان لا يوجد اي قرار قد اتخذ، نحن لا زلنا على نفس الوضع لا ادري لماذا حصلت هذه البلبلة انا لم اصرح بمثل هذا الامر، من السابق لأوانه الحديث بهذا الموضوع".

وحول تداعيات الحرب العدوانية الاسرائيلية وتأثيرها على مستقبل العام الدراسي وموضوع اضراب الاساتذة في التعليم الخاص، أجاب الوزير الحلبي أنّ "بطبيعة الحال تناولت هذا الموضوع مع رئيس المجلس، لان سير العام الدراسي هو هم وطني وليس فقط هم وزير التربية او مسؤوليته، سنأخذ بعين الاعتبار تداعيات الاعتداءات الاسرائيلية على الطلاب والمسؤولين في وزاره التربية يعملون على هذا الموضوع سواء في المركز التربوي أو في المديرية العامة لوزارة التربية هم يعملون بشكل يراعى انعكاسات ما جرى ويجري، اما في موضوع اضراب المدارس الخاصة انا اتطلع الى يوم الاثنين لتوقيع الاتفاق الذي تم برعاية وزارة التربية الاسبوع الماضي والذي كان من المتوقع ان يتم التوقيع عليه يوم الخميس الماضي وتم تاجيله للمزيد من المشاورات ضمن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، لأن هناك تنوع كبير في المؤسسات التربوية الخاصة ولا يمكن لجهة واحدة أن تتحدث باسم الجميع. وان شاء الله لن يكون هناك اضراب".